Баскетбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга встретится с казанским УНИКСом в матче Единой лиги ВТБ. Игра будет проходить на выезде сегодня, 14 апреля, начало запланировано на 19:00.

На данный момент «Зенит» занимает пятую строчку турнирной таблицы, имея в своём активе 36 очков после 22 матчей. УНИКС располагается на втором месте: команда набрала 40 очков.

Перед началом встречи главный тренер петербуржцев Джоан Плаза отметил, что УНИКС является очень серьёзным соперником с хорошо укомплектованным составом. Также специалист обратил внимание на богатый международный опыт игроков УНИКСа. «Предстоящий матч — возможность посмотреть, стали ли мы лучше за прошедшее время», — сказал Плаза.

Кроме того, тренер отметил, что после Казани его команде предстоит выезд в Таллин, но «Зенит» уже давно не играл по два матча в неделю.