Волейбольный клуб «Зенит» сыграет с «Локомотивом» во втором матче четвертьфинальной серии чемпионата России. Игра пройдёт в Новосибирске сегодня, 14 апреля, начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.

Как сообщает официальный сайт петербуржцев, команда прибыла в Новосибирск в пятницу, 12 апреля. В первой игре на своей площадке подопечные Александра Климкина оказались сильнее – 3:1. В случае победы железнодорожников, судьба путевки в полуфинал будет решаться в третьем матче. Если потребуется, он состоится в Санкт-Петербурге в КСК «СИБУР АРЕНА» 17 апреля в 19.30.

Также пресс-служба «Зенита» сообщает, что команда сыграет не в оптимальном составе. Получил травму и не полетел в Новосибирск связующий Павел Панков. Его заменил Михаил Щедров — капитан «Автомобилиста», зенитовского фарм-клуба.