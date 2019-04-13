В столице Финляндии Хельсински состоялся чемпионат мира по синхронному катанию. Российская команда «Парадиз» одержала победу.

«Парадиз» лидировал после короткой программы и сохранил своё преимущество после произвольной. Судьи оценили выступление команды на 147,26 балла, что в общей сумме дало 234,38.

Серебряные медали завоевала команда «Marigold Ice Unity» из Финляндии — их результат составил 228,70. Бронза также досталась хозяевам турнира — финской команде «Helsinki Rockettes». Коллектив уступил своим соотечественникам всего девять сотых баллах.

За Россию выступала ещё одна команда — «Татарстан». После короткой программы коллектив занимал четвертое место, однако по итогам произвольной опустился на пятое, набрав 219,74 балла.

Напомним, в прошлом году «Парадиз» завоевал бронзу.