В Москве завершился хоккейный матч между ЦСКА и омским «Авангардом». Игра проходила в рамках финала Кубка Гагарина и завершилась победой армейцев со счётом 5:2.

Хозяевам встречи удалось забить быстрый гол и открыть счёт уже на второй минуте: отличился нападающий Андрей Светлаков. Спустя шест минут хозяева удвоили преимущество: отличился Алексей Марченков, в роли ассистентов выступили Антон Слепышев и Михаил Григоренко.

Во второй двадцатиминутке армейцы смогли увеличить своё преимущество. Третью шайбу в ворота «Авангарда» отправил Михаил Григоренко, которому ассистировали Линден Вей и Илья Сорокин. Однако спустя три минуты омичам удалось немного сократить своё отставание: нападающий Сергей Шумаков реализовал большинство, получив передачу от Коди Франсона.

В третьем периоде Михаил Григоренко оформил дубль и вновь увеличил отрыв армейцев, но игрок «Авангарда» Виктор Стольберг смог отправить ещё одну шайбу в ворота ЦСКА. Окончательный счёт был установлен за несколько секунд до финальной сирены: Григоренко забил в пустые ворота.