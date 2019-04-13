Ивица Крижанац - один из лучших центральных защитников в истории "Зенита". Фото: fc-zenit.ru

Ивица Крижанац - один из лучших центральных защитников в истории "Зенита". Фото: fc-zenit.ru

Футбольный клуб «Зенит» поздравил защитника Ивицу Крижанаца с днём рождения.

На официальной странице команды в «Инстаграме» было опубликовано фото празднования гола с участием Крижанаца. «С юбилеем!», — гласит подпись к публикации.

Экс-защитнику сине-бело-голубых исполнилось 40 лет. Хорватский футболист защищал цвета «Зенита» на протяжении пяти лет — с 2005 по 2010 год. В составе петербургской команды он стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, двукратным чемпионом России, победителем национального Кубка и Суперкубка.

Помимо «Зенита», Крижанац выступал за ряд хорватских клубов: «Шибеник», «Славен Белупо», «Вартекс» и «Сплит», в котором завершил карьеру. Также защитник играл за чешские «Яблонец» и «Спарту» и за польские «Гурник» и «Дискоболию».