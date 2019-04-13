Российский лыжник Александр Легков, завершивший профессиональную карьеру, пригласил норвежца Петтера Нортуга на свою гонку.

На своей странице в «Инстаграме» лыжник опубликовал фотографию, на которой вручает норвежцу фирменный биб «Гонки Легкова». Это произошло в норвежском Хафьелле на фестивале Петтера Нортуга Janteloppet.

Напомним, сегодня на фестивале состоялась мужская гонка на 30 км, в которой принял участие Легков. Россиянин занял 11-е место. Также на старт вышел Александр Большунов и финишировал пятым. Победу одержал норвежский спортсмен Ханс Кристер Холун.

Ранее Легков поблагодарил Петтера Нортуга за за приглашение на фестиваль и отметил, что находится в хорошей физической форме, так как продолжает тренироваться каждый день.