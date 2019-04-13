Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала выступление российских фигуристов на командном чемпионате мира.

Бестемьянова заявила, что проблема российских мужчин-одиночников не в том, что они не могут соперничать с иностранными лидерами. «Они с собой справиться не могут. Они не катают лучшие свои варианты, которые катают на тренировках», — заявила специалист, слова которой приводит агентство «Р-Спорт».

По мнению Бестемьяновой, Андрей Лазукин мог лучше и чище исполнить свою произвольную программу. Также эксперт отметила, что сборная России не смогла завоевать серебряные медали из-за неудачной короткой программы Александра Самарина. При этом Бестемьянова уверена, что спортсмен не зря рискнул и попробовал исполнить четверной флип. «Он рисковал, потому что хотел сделать как лучше. Так случилось, видимо, был не его день», — сказала олимпийская чемпионка.