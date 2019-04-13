«Барселона» не смогла обыграть «Уэску» в матче 32-го тура чемпионата Испании. Игра проходила в Уэске на стадионе «Эль Алькорас» и завершилась вничью со счётом 0:0.

Несмотря на то, что каталонцы владели преимуществом по ходу всего матча, забить гол в ворота «Уэски» им так и не удалось. Игроки «Барселоны» контролировали мяч на протяжении 60% времени, однако не смогли реализовать ни одного момента. Обе команды нанесли по десять ударов по воротам.

За три минуты до перерыва жёлтую карточку получил полузащитник гостей Жан-Клер Тодибо. На 90-й минуте «горчичник» был показан сразу двум игрокам — защитнику «Уэски» Хорхе Пулидо и защитнику «Барселоны» Муссе Ваге.

Каталонцы продолжают лидировать в турнирной таблице с 74 очками, «Уэска» (25) идёт на последнем месте.