Полузащитник футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Самедов получил травму в матче 23-го тура чемпионата России. Самарский клуб на своем поле принимал казанский «Рубин» и одержал победу со счётом 1:0.

В конце первого тайма Самедов был вынужден покинуть поле из-за повреждение. Как сообщил директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов, игрок повредил заднюю поверхность бедра. «Самедов получил травму, дернул мышцу задней поверхности бедра. Ему надо будет пройти МРТ», — сказал Шикунов, слова которого приводит агентство «Р-Спорт». Специалист отметил, что пока рано говорить о сроках восстановления игрока — сначала нужно пройти медицинское обследование.

После 23 туров «Рубин» занимает десятую строчку турнирной таблицы, имея 30 очков. «Крылья Советов» идут на 11-м месте, у них на 3 очка меньше.