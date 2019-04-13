Российская фигуристка Софья Самодурова приняла решение не оставлять свою произвольную программу, с которой выступала в дебютной взрослом сезоне, на следующий год.

Спортсменка сообщила об этом на своей странице в «Инстаграме». Фигуристка написала, что последний раз исполняет «Бурлеск» на соревнованиях.

Напомним, постановщиком программы является Илья Авербух, в качестве музыкального сопровождения использовался саундтрек из кинофильма «Бурлеск».

В текущем сезоне Самодурова завоевала две медали этапов Гран-при, а также вышла в финал серии. На чемпионате России спортсменка заняла шестое место, что позволило ей попасть в состав на чемпионат Европы. Дебютный для себя турнир россиянка провела успешно и завоевала золотую медаль. Затем Софья выступила на чемпионате мира и на World Team Trophy, где в составе сборной России выиграла бронзу.