Для всех, кто пропустил главные новости, Nevasport сделал обзор самых интересных событий за прошедший день.

Сборная России стала третьей на World Team Trophy

В Японии завершился командный чемпионат мира по фигурному катанию, на котором сборная России завоевала бронзовые награды. Золото выиграла команда из США, серебро досталось Японии. В последний день соревнований на лёд вышли спортивные пары и женщины. Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу, Наталья Забияко и Александр Энберт уступили французам.

ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина

В Москве стартовала финальная серия Кубка Гагарина: ЦСКА на своей арене принимал «Аванград» и одержал разгромную победу со счётом 5:2. Хет-триком отличился нападающий армейцев Михаил Григоренко. «Авангард» имел возможность проиграть с менее крупным счётом, однако арбитры не засчитали один из забитых голов.

Татьяна Каширина выиграла ЧЕ с двумя мировыми рекордами

В грузинском Батуми завершился чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Российская штангистка Татьяна Каширина завоевала золотую медаль, установив при этом два мировых рекорда — в рывке и по общей сумме. Примечательно, что предыдущие рекорды также принадлежали Кашириной и были установлены на чемпионате мира в ноябре.

Российские гимнасты успешно выступают на ЧЕ

В польском Щецине прошёл очередной день чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который принёс в копилку сборной России сразу несколько наград. Артур Далалоян одержал победу в вольных упражнениях, Дмитрий Ланкин стал третьим. Мария Пасека выиграла золото в опорном прыжке, Денис Аблязин победил в упражнениях на кольцах. Анастасия Ильянкова и Ангелина Мельникова взяли золото и серебро в упражнении на брусьях.

Василий Ломаченко нокаутировал Энтони Кролла

Украинский боксер Василий Ломаченко уверенно выиграл бой у британца Энтони Кролла в бою за титул чемпиона мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе. Поединок прошел в «Стэйплс-центре» в Лос-Анджелесе и завершился нокаутом в 4-м раунде. В активе Ломаченко стало 13 побед в 14 боях полулегкой и легкой весовых категориях, десять из которых завершились нокаутом. У Кролла — 34 победы, 7 поражений и 3 ничьих.