«Локомотив» на выезде обыграл грозненский «Ахмат» в матче 23-го тура чемпионата России. Игра проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Открыть счёт железнодорожникам удалось лишь на 45-й минуте: отличился нападающий Фёдор Смолов, получивший результативную передачу от Джефферсона Фарфана. Спустя две минуты «Ахмату» удалось отыграться: точный удар в створ ворот записал на свой счёт бразильский полузащитник грозненцев Раванелли.

Всего десять минут потребовалось «железнодорожникам», чтобы вновь оказаться впереди: на этот раз автором забитого гола стал Алексей Миранчук. На 65-й минуте Фарфан с передачи Мануэла Фернандеша отправил третий мяч в сетку ворот «Ахмата».