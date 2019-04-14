В Шанхае проходит третий этап серии Гран-при Формулы-1. По итогам квалификации, состоявшейся накануне, право стартовать с поул-позиции завоевал пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас.

На финише Боттас показал время 1.31,547, вторым стал его партнёр по команде Льюис Хэмилтон (+0,023). С третьей позиции будет стартовать гонщик команды «Феррари» Себастьян Феттель (+0,301). Четвёртая позиция также будет принадлежать пилоту «Феррари» — Шарлю Леклеру (+0,318).

Российский гонщик команды «Торо Россо» не прошёл в третий сегмент и по итогам квалификации занял одиннадцатое место.

По словам Квята, квалификация получилась сложной, а результаты — плотными. Гонщик уверен, что сделал все от него зависящее. Машина проявила себя неплохо, есть потенциал для роста, добавил пилот.