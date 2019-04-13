Бывший гонщик Формулы-1 Виталий Петров выразил мнение, что россиянин Даниил Квят имеет шансы вернуться в команду «Ред Булл».

По мнению Петрова, если Пьер Гасли, выступающий за «Ред Булл», продолжит показывать недостаточно высокие результаты, Квят получит возможность вернуться в австрийскую команду. «Если Гасли не подтянется и не станет показывать результат, у Даниила появится шанс вернуться в „Ред Булл“, — заявил Петров, слова которого приводит Sportbox. Гонщик отметил, что если Гасли будет прогрессировать, тогда «Ред Булл» не станет задумываться о смене пилота.

«В «Ред Булл» видят скоростные качества пилотов и понимают, какие у кого шансы выступать за старшую команду», — пояснил Петров.

Напомним, Квят выступает за команду «Торо Россо». Завтра пилот примет участие в Гран-при Китая, по итогам квалификации россиянин стал одиннадцатым.