«Милан» на своём поле принимал «Лацио» в матче 32-го тура итальянской Серии А. Игра проходила в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась победой хозяев с минимальным счётом 1:0.

Первый тайм получился небогатым на события: командам не удалось открыть счёт. Единственный гол был забит лишь на 79-й минуте: отличился полузащитник «Милана» Франк Кессиэ.

В течение матча команды показывали примерно равный футбол, однако хозяевам удалось больше контролировать мяч и чаще создавать опасные моменты. Игроки «Милана» нанесли четырнадцать ударов по воротам соперника, «Лацио» пробил восемь раз.

После 32 игр «Милан» занимает четвертую строчку турнирной таблицы, имея в своём активе 55 очков. Однако идущая следом «Аталанта» ещё не сыграла свой матч. «Лацио» располагается на седьмом месте с 49 очками и имеет игру в запасе.