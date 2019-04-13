Защитник Владислав Гавриков подписал контракт с клубом «Коламбус Блю Джекетс», выступающим в НХЛ.

Контракт 23-летнего россиянина будет действовать на протяжении двух лет. Об этом сообщает пресс-служба «жакетов». Ранее хоккеист сообщал, что в случае вылета «Коламбуса» из борьбы за Кубок Стэнли он будет готов вернуться в расположение сборной России и выступить на чемпионате мира.

#CBJ sign defenseman Vladislav Gavrikov to a two-year entry level contract.https://t.co/IXl7BlwgRe — x-Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) April 13, 2019

После расторжения контракта с петербургским СКА Гавриков поблагодарил свою бывшую команду. «Хочу поблагодарить СКА за то, то у меня есть возможность уже сейчас сходу сыграть в плей-офф НХЛ. В Петербурге я провел два отличных сезона, очень благодарен клубу и болельщикам за это время, за организацию на высшем уровне и великолепную поддержку. Это колоссальный опыт, который точно пригодится в будущем», — приводит слова Гаврикова «Р-Спорт».