Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор прокомментировал свое отношение к Хабибу Нурмагомедову, как к бойцу, и высказался о реванше между ними. Об этом он написал в своем официальном «Твиттере», ответив своему фанату.

Макгрегор заявил, что категорически не согласен с тем, что Хабиб — лучший борец в UFC. «Мой единственный защитный прием не давал ему пройти до 4 раунда. Мы с моей командой сильно переоценили его борьбу», — написал ирландец, добавив, что реванш между ними покажет все.

Напомним, бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором за чемпионский пояс UFC в легком весе прошел 6 октября 2018 года и завершился победой россиянина. После поединка произошла потасовка, которую устроила команда Хабиба. Обоих бойцов дисквалифицировали на длительный срок.