Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Екатерина Боброва родила сына. Об этом сообщил её партнер в танцах на льду Дмитрий Соловьев на мероприятии, посвященном дню рождения Татьяны Навки.

В семье Екатерины Бобровой и Андрея Депутата теперь подрастает сын Александр. Фигуристы сыграли свадьбу в июле 2016 года. О беременности спортсменки стало известно не так давно. поскольку свое положение Боброва тщательно скрывала.

Екатерина Боброва является олимпийской чемпионкой Сочи и серебряным призером игр в Пхёнчхане в командных соревнованиях. О завершении карьеры она с партнером Дмитрием Соловьевым пока не объявляла.

Андрей Депутат — представитель парного катания, он выступал с Верой Базаровой и Василисой Даванковой. В 2017 спортсмен завершил карьеру и стал техническим специалистом.