Хоккейный клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» одержал победу над «Каролина Харрикейнз» во втором матче серии плей-офф первого раунда Кубка Стэнли. Матч прошел в столице США, Вашингтоне, и завершился со счетом 4:3.

Российские игроки «Вашингтона» отличились в матче результативными действиями. Нападающий Александр Овечкин стал автором двух голевых передач в основное время, Кузнецов и Орлов также отдали по пасу, который привел к голу. Основное время матча завершилось со счетом 3:3.

В овертайме результативной передачей отметился Евгений Кузнецов — победную шайбу «Вашингтон» забросил на первой минуте первого овертайма.

Счет в серии между «Вашингтоном» и «Каролиной» — 2:0 в пользу команды из столицы США. Теперь командам предстоит сыграть два матча в Роли на домашней арене «Харрикейнз».