Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, выступающий в UFC, принял вызов американца Дастина Порье после его победы над Максом Холлоуэем в рамках боя за временное чемпионство в легком весе. Сообщалось, что победитель этого поединка получит право выйти на ринг против Нурмагомедова.

Порье победил Холлоуэя решением судей — 49:46, 49:46, 49:46.

В своем «Твиттере» Хабиб написал, что не согласен с решением судей и считает, что бой завершился вничью, однако не может не принимать во внимание достижения Порье. «Мои поздравления, Дастин. Увидимся в сентябре», — заявил Нурмагомедов.

Ранее Хабиб объявлял о том, что его следующий бой в рамках промоушена пройдет в сентябре. К тому времени как раз закончится дисквалификация бойца за потасовку после поединка с ирландцем Конором Макгрегором.