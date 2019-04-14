Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась эмоциями от выступления Елизаветы Туктамышевой на командном чемпионате мира в японской Фукуоке. Об этом она рассказала в интервью Национальному агентству новостей.

По мнению Тарасовой, у фигуристки сейчас очень хорошая форма: «Она, видимо, заждалась соревнований, по ним соскучилась и их не боялась. Она всё время пролетала отборы на Олимпийские игры, но год после Олимпиады она катается блестяще всегда». Также Тарасова заявила, что текущий год — это год Туктамышевой.

«Сегодня Туктамышева меня покорила», — сказала Тарасова, вспомнив безошибочный прокат россиянки.

Напомним, Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе, принеся сборной России 11 очков и выиграла произвольную, оба раза чисто исполнив тройной аксель. На чемпионате Европы в Минске и чемпионате мира в Сайтаме она не выступала.