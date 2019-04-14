Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер недоволен тем, что его команде необходимо сыграть три матча в промежуток одной недели.

В среду, 10 апреля, «Манчестер Юнайтед» провел первый четвертьфинальный матч против «Барселоны», в субботу, 13 апреля, манкунианцы сыграли с «Вест Хэмом» в рамках АПЛ, а уже во вторник им предстоит ответный матч с «Барсой» на Камп Ноу.

«Кто-то мне объяснит, почему некоторые в Лиге чемпионов играют сначала во вторник, а потом в среду, а некоторые наоборот?», — возмутился Сульшер на пресс-конференции.

В регламенте УЕФА указано, что таким образом организаторы уравнивают условия между участниками: таким образом, обе команды сыграют равное количество матчей по вторникам и средам.