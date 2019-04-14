Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят, выступающий в «Формуле-1», стал участником инцидента с двумя болидами на первом круге Гран-при Китая. Гонка проходит в Шанхае на Международном автодроме.

В самом начале гонки россиянин столкнулся с двумя болидами «Макларена» и вытеснил их за трассу. Пилоты «Макларен» Карлос Сайнц и Ландо Норрис не пострадали.

В столкновении с двумя машинами Квята признали виновным и наказали проездом по пит-лейну.

На данный момент Даниил Квят идет в гонке на 16 месте, сейчас участники преодолели 28 кругов из 56. Текущий лидер гонки — пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Гран-при Китая является 1000-ым в истории чемпионата по кольцевым автогонкам «Формула-1». Прямую трансляцию гонки можно посмотреть на здесь, сайте Nevasport.