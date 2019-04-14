Украинский боец смешанных единоборств Никита Крылов одержал победу на турнире UFC 236, пересилив соперника из США Овниса Сен-Прю. Бой прошел в Атланте.

На то, чтобы победить американца, полутяжеловесу Крылову потребовалось два раунда. После удушающего приема сзади Овнис Сен-Прю сдался.

Свой первый бой после возвращения Крылов провел в сентябре 2018 года в Москве, на турнире UFC Fight Nights. Тогда он уступил представителю Польши Яну Балаховичу.

С 2013 по 2016 Никита Крылов проводил поединки в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), затем после окончания контракта выступал в российском промоушене Fight Nights Global. Живет и тренируется боец в Москве. Всего в карьере Крылов провел 30 боев, из них 24 он выиграл, чаще всего побеждая с помощью удушающего приема.