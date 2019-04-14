Российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят, выступающий за «Торо Россо», не сумел финишировать в гонке Гран-при Китая. Соревнования проходят на Международном автодроме Шанхая.

Причина схода Квята с дистанции — технические проблемы. Всего в гонке российский пилот преодолел 43 круга. Проблемы с болидом преследовали Квята и во время свободных заездов в пятницу, 12 апреля, тогда машине пришлось заменить двигатель.

В самом начале Гран-при Квят столкнулся с двумя болидами «Макларена», вытеснив их с трассы. За это гонщик был наказан проездом по пит-лейну и опустился довольно низко.

Помимо Квята не завершил гонку немецкий пилот «Рено» Нико Хюлькенберг.

Сейчас пилотам осталось преодолеть четыре круга до окончания гонки. Лидирует с шестисекундным отрывом британец из «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте Nevasport здесь.