Футбольный клуб «Зенит» определился с цветами формы, в которой выйдет на матч 23 тура чемпионата России по футболу против махачкалинского «Анжи». Фотографию формы в своем официальном «Твиттере» клуба выложила пресс-служба.

На поле «Газпром-Арены» петербуржцы выйдут в лазурном комплекте формы. Вратарь «сине-бело-голубых» сыграет в черном.

Напомним, матч «Зенита» и «Анжи» начнется сегодня, 14 апреля, в 16:30 по московскому времени. Команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице, однако после предыдущего тура «зенитовцы» опережают ближайшего соперника всего на четыре очка. «Анжи» сейчас испытывает финансовые трудности и находится на 15-й строчке в РПЛ, имея всего 19 очков.

Вчера, 13 апреля, молодежная команда «Зенита» разгромила махачкалинцев со счетом 4:1.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте Nevasport.