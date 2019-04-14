Британский автогонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при Китая в рамках чемпионата по кольцевым автогонкам «Формула-1». Трассу в 56 кругов на Международном автодроме Шанхая спортсмен преодолел за 1 час 32 минуты и 6 секунд.

С шестисекундным отставанием финишировал напарник Хэмилтона Валттери Боттас, он стал в гонке вторым. Также на подиум поднялся немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель.

Российский пилот «Торо-Россо» Даниил Квят сошел на 43-м круге дистанции, испытывая технические проблемы с болидом. На второй свободной практике российскому гонщику меняли двигатель в машине.

Ранее в сезоне Хэмилтон победил на Гран-при Бахрейна и взял серебро этапа в Австралии.

Гран-при Китая 2019 года стал юбилейной гонкой для чемпионата: на автодроме в Шанхае прошла тысячная гонка Формулы-1.