В матче любительской лиги по водному поло в Москве произошла массовая драка с участием одного из тренеров. Информация об инциденте появилась сегодня, 14 апреля, в различных СМИ вместе с видео инцидента.

Тренер одной из команд на протяжении всей игры провоцировал соперников, после одного из оскорблений один из ватерполистов кинул в наставника мяч. Тот спрыгнул в бассейн, угодив обидчику двумя ногами в голову. Драка продолжилась в воде, к спортсмену присоединились его одноклубники и завершилось все только после того, как дерущихся разняли.

После драки перепалка продолжилась: тренер и игроки начали оскорблять друг друга, не стесняясь в выражениях и используя в речи мат. О том, последовала ли после инцидента дисквалификация кого-то из участников, неизвестно.