Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита», а ныне тренер Андрей Аршавин 18 лет назад открыл счет своим голам за родной клуб. Видео исторического события в жизни игрока опубликовал официальный «Твиттер» петербуржцев.

14 апреля 2001 года Андрей Аршавин на 42 минуте встречи отправил мяч в ворота воронежского «Факела». Матч проходил в рамках Российской футбольной премьер-лиги и завершился со счетом 2:1 в пользу «Зенита». Передачу на Аршавина сделал ещё один экс-зенитовец, нападающий Александр Кержаков. Гол Аршавина стал победным в том матче.

В этот день ровно 18 лет назад Андрей Аршавин забил свой первый гол за «Зенит»! 💙 В том матче сине-бело-голубые на выезде обыграли воронежский «Факел» со счетом 2:1 👏 pic.twitter.com/ahJWSywlPw — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 14 апреля 2019 г.



Всего за «Зенит» Андрей Аршавин провел 352 матча, в которых забил 74 гола и сделал 99 результативных передач.