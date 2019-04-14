Нападающая женской сборной России по хоккею Александра Вафина поделилась мыслями о предстоящем матче за третье место на чемпионате мира по хоккею в Финляндии. Россиянкам предстоит сыграть с командой Канады.

Вафина заявила, что рада за сборную Финляндии, которая прошла в финал ЧМ, хоть этот результат и стал сюрпризом для россиянок. С Канадой, по мнению хоккеистки, России будет непросто: «Для нас будет тяжело играть против сборной Канады, потому что они будут сфокусированы на игре. Мы не собираемся сдаваться, и покажем свои лучшие качества».

В полуфинале чемпионата мира по хоккею сборная России уступила команде США со счетом 0:8 (на групповом этапе со счетом 0:10). В параллельном матче Канада проиграла хозяйке турнира сборной Финляндии с результатом 2:4.