Наставник хоккейного клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением о дисквалификации нападающего своей команды россиянина Никиты Кучерова. Слова специалиста приводит местная американская газета Tampa Bay Times.

По словам Купера, Кучерову трудно было контролировать такое количество эмоций: «Это умение приходит с возрастом, но всё равно это очень трудно. Это показывает страсть, желание игрока». Также тренер уточнил, что форвард сильно переживает и испытывает огромное желание победить.

«Конечно, тут есть тонкая грань. Для него это тест на рост, это испытание. Ему придётся вырасти после этого», — добавил Купер.

Напомним, за инцидент во втором матче серии плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс» Никита Кучеров был дисквалифицирован на один матч. Он толкнул в борт соперника, сидящего на коленях.