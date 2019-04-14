Бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Динамо» Дмитрий Иванов считает, что изменение лимита на легионеров может погубить российский футбол в принципе. Об этом экс-динамовец написал в колонке для издания «Спорт-Экспресс».

По мнению Иванова, переход на контроль количества легионеров в заявке катастрофически скажется на результатах сборной: «Неважно, какой будет схема – «9+16» или «8+17″: при так называемом заявочном принципе российские футболисты в любом случае потеряют игровую практику, их места займут иностранцы».

Как считает функционер, в России денег на футбол стало тратиться значительно меньше, чем раньше, уже при существовании лимита. «Дело в том, что появилась прослойка наших игроков, которые и финансов много не просят, и иностранцам качественно не уступают», — заявил Иванов, добавив, что при новом лимите россиянам будет почти невозможно пробиться в основные составы клубов.