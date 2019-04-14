В Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» начался матч 23 тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и махачкалинским «Анжи».

В матче первого круга на «Анжи-Арене» победили махачкалинцы со счетом 2:1, нанеся «сине-бело-голубым» одно из немногих поражений в текущем сезоне розыгрыша РПЛ.

«Зенит» вышел на поля в традиционных лазурных цветах, «Анжи» проводит матч в желтой форме. Вратарь хозяев сыграет в черном.

Команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице, однако после предыдущего тура «зенитовцы» опережают ближайшего соперника всего на четыре очка. «Анжи» сейчас испытывает финансовые трудности и находится на 15-й строчке в РПЛ, имея всего 19 очков.

Вчера, 13 апреля, молодежная команда «Зенита» разгромила махачкалинцев со счетом 4:1.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть на сайте Nevasport.