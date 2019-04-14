Глава промоушена UFC Дана Уайт уточнил имя следующего соперника россиянина Хабиба Нурмагомедова на турнирах Абсолютного бойцовского чемпионата. В сентябре Нурмагомедов сразится с американцем Дастином Порье.

Порье вчера, 13 апреля, стал обладателем временного титула чемпиона UFC в легком весе. В поединке против Макса Холлоуэя он использовал все раунды и одержал победу благодаря решению судей. Ранее в СМИ сообщалось, что победитель этого боя встретится с Хабибом в октагоне в его первом бою после дисквалификации.

На пресс-конференции после турнира UFC 236 Уайт объявил пару Порье/Хабиб, однако точную дату проведения боя не назвал. Сами бойцы подтвердили желание сразиться друг с другом.

Сейчас Нурмагомедов отбывает дисквалификацию за потасовку на турнире UFC 229, которую его команда устроила после поединка россиянина с ирландцем Конором Макгрегором.