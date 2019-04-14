Экс-нападающий санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился в своем «Инстаграме» фотографиями из самолета Су-30М2.

На геолокации снимков отмечен г. Крымск, он находится в Краснодарском крае. В городе находится военный аэродром, который как раз располагает такими истребителями разных модификаций: Су-27СМ-3 и Су-30М2.

Аршавин выложил в свой профиль селфи из кабины военного самолета. В подписи к фотографиям футболист назвал себя несостоявшимся летчиком и заявил: «Наши «сушки» — самые-самые!».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andrey Arshavin (@andrey.arshavin10) 13 Апр 2019 в 11:04 PDT

Ранее Nevasport сообщал, что 18 лет назад Андрей Аршавин забил свой первый гол за санкт-петербургский «Зенит» и помог команде одолеть воронежский «Факел». Сейчас футболист проходит тренерскую подготовку в «Зените».