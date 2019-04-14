Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор прокомментировал результаты турнира UFC 236, а именно боя Дастина Порье с Максом Холлоуэем. Своим мнением Макгрегор поделился в официальном «Твиттере».

Макгрегор считает, что следующий бой Порье должен пройти с Нейтом Диасом, а не с Хабибом Нурмагомедовым. «Невероятный главный бой. Именно так должен выглядеть поединок», — заявил Макгрегор.

Также ирландец похвалил програвшего бойца Холлоуэя, заявив, что тот очень крут. «Макс, ты очень крутой. Пожалуйста, отдохни теперь. Ты настоящий воин с головы до пят. Чемпион навсегда», — написал боец.

Бой Порье и Холлоуэя был главным на прошедшем турнире в Атланте. Ранее Nevasport писал, что глава промоушена Дана Уайт объявил, что Порье будет драться именно с Нурмагомедовым, когда тот отбудет дисквалификацию.