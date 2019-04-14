Канадский фигурист Киган Мессинг совершил попытку прыгнуть четверной аксель на разминке командного чемпионата мира по фигурному катанию в японской Фукуоке.

В своем «Инстаграме» Мессинг выложил видео неудавшейся попытки: фигуристу не хватило высоты прыжка, чтобы выполнить 4,5 оборота до конца и приземлить аксель.

Четверной аксель ещё не удавалось приземлить ни одному из фигуристов: на соревнованиях женщины обычно выполняют двойной, а мужчины — тройной. Все остальные четверные прыжки мужчины в одиночном катании уже исполняли.

Напомним, золотые медали командного турнира World Team Trophy завоевала сборная США, вторыми стали представители Японии, бронза у команды России. Канадцы набрали 73 очка и заняли пятое место на турнире.