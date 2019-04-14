Коллегия стюардов «Формулы-1» разместила официальное заявление по поводу инцидента с машиной Даниила Квята и двумя болидами «Макларена«. Информация появилась на портале autosport.com.

Напомним, на первом круге Квят столкнулся с двумя болидами «Макларена«, сместив их с трассы. За это гонщика наказали проездом по пит-лейну. На 43 круге россиянин сошел с дистанции из-за проблем с машиной. Они преследовали его еще во время свободной практики, когда в болиде меняли двигатель.

После просмотра видеозаписи стюарды пришли к выводу, что пилот «Торо Россо» потерял контроль над машиной при выходе из шестого поворота и врезался в две машины, ехавшие слева от него. Он врезался сам, и стюарды постановили, что он полностью виноват в этом столкновении.