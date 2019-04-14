Футболист «Спартака» Аяз Гулиев может лишиться прав за инцидент с избиением американца по дороге на тренировку. Как сообщают СМИ, на игрока московской команды завели два административных дела.

Гулиева обвиняют в повторном проезде на красный свет и уклонении от уплаты штрафа. Материалы дел переданы в суд, теперь футболисту грозит наказание от штрафа в 10 тысяч рублей до лишения прав.

Ранее поступок Аяза Гулиева осудил его футбольный клуб — «Спартак» заявил, что порицает действия Гулиева, игрок был сослан в дубль, а также получил штраф в 5 миллионов рублей.

Как стало известно СМИ, конфликт между Гулиевым и пострадавшим гражданином США был улажен, футболист выплатил прохожему, на которого наехал, компенсацию за моральный и физический ущерб. В драке после наезда он сломал американцу нос.