Стало известно, в каком состоянии будет крыша стадиона «Газпром-Арены» на матче «Зенита» с махачкалинским «Анжи». Об этом сообщил официальный «Твиттер» клуба с ссылкой на аккаунт крыши.

Во время матча в Санкт-Петербурге будет около семи градусов тепла, поэтому в клубе приняли решение не раздвигать крышу.

Ранее стало известно, в какой форме выйдут на поле футболисты «Зенита» и «Анжи«. Петербуржцы сыграют в лазурной форме, а махачкалинцы — в традиционной желтой. Вратарь «Зенита» выйдет на поле в черном.

Встреча «Зенита» и «Анжи» в рамках 23 тура чемпионата России по футболу начнется сегодня, 14 апреля, в 16:30 по московскому времени. Команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице, однако после предыдущего тура «зенитовцы» опережают ближайшего соперника всего на четыре очка. «Анжи» сейчас испытывает финансовые трудности и находится на 15-й строчке в РПЛ, имея всего 19 очков.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте Nevasport.