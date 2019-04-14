Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят, выступающий в чемпионате мира по кольцевым автогонкам «Формула-1» прокомментировал свое наказание за столкновение с болидами «Макларена» на старте Гран-при Китая. Гонка прошла сегодня, 14 апреля, на Международном автодроме Шанхая.

По словам Квята, он много пересмотрел видеозапись инцидента много раз и остался несогласен со штрафом: «У меня не было недостаточной поворачиваемости – ничего такого. На выходе из поворота я ехал ровно по траектории».

Как считает Даниил Квят, это была типичная для первого круга ситуация. «Рядом в одном повороте находилось три машины, одна из которых резко возвращалась на трассу после выезда на обочину. В результате другая машина оказалась в «сэндвиче», — цитирует слова Квята портал F1 Today.

Напомним, за столкновение с двумя болидами «Макларена» Квят был наказан проездом по пит-лейну.