Сборная России по киберфутболу не смогла квалифицироваться в плей-офф Кубка наций FIFA eNations Cup 2019.

Российскую Федерацию на турнире представлял дуэт Антона Кленова и Роберта Фахретдинова. Всего в группе вместе с Россией было пять команд, две из них прошли в плей-офф: Португалия и Дания. В активе занявших первое место португальцев 18 очков, датчане набрали 17. Сборная России заняла третье место, уступив второму всего лишь один балл. Столько же у представителей Нидерландов — 16 очков.

Против каждой сборной россияне сыграли по три матча — таков формат группового турнира Кубка наций по киберфутболу. Две игры проходили в формате один на один, а затем игроки проводили матч дуэтами.

Кубок Наций по киберфутболу является крупнейшим подобным турниром среди игроков в FIFA.