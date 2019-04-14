Главный тренер английского клуба «Манчестер Сити» испанец Хосеп Гвардиола рассказал о планах на дальнейшую тренерскую карьеру. Слова специалиста приводит портал Sky Sports.

Гвардиола не видит себя тренером в 71 год: «Поверьте мне, никаких шансов. Я уйду на пенсию, уверен в этом, но я хочу насладиться еще несколькими годами». Испанец заявил, что любит тренировать, но считает, что для этого занятия необходима особая энергия. «В 71 год, как мне кажется, у меня не будет такой энергии», — как думает Хосеп Гвардиола.

Также испанский тренер заявил, что после него придут новые поколения и идеи. «Я увижу это и буду смотреть футбол до последнего дня своей жизни, потому что мне это нравится», — заключил Гвардиола.

«Манчестер Сити» под его руководством сейчас ведет активную борьбу за чемпионство в АПЛ с «Ливерпулем».