Стало известно, сколько примерно человек ожидается на трибунах «Газпром-Арены» во время матча санкт-петербургского «Зенита» и махачкалинского «Анжи«.

По сообщению на официальном сайте «Зенита», стадион сегодня примет до 45 тысяч болельщиков обеих команд. Билеты на матч еще находятся в продаже. Пропуск зрителей на арену начался в 14:30 по московскому времени.

Как сообщили ранее, крыша на стадионе во время матча будет закрыта, поскольку температура на улице не превысит 7 градусов по Цельсию.

Начало матча «Зенита» и «Анжи» в рамках 23 тура чемпионата России по футболу назначено на 16:30 по мск. Команда Сергея Семака идет на первом месте в таблице РПЛ, «Анжи» — на предпоследнем. В первом круге подопечные Магомеда Адиева одержали верх над «сине-бело-голубыми» в Махачкале.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте Nevasport.