Российский теннисист Андрей Рублев сумел отобраться в основную сетку турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. Заключительный матч квалификации россиянин провел против француза Уго Юмбера и одолел его в двух сетах.

Матч длился около полутора часов и завершился со счетом 6:4, 6:4. До этого Рублев на двух тай-брейках переиграл австралийца Бернардо Томича — 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (8:6).

Помимо Рублева в основную сетку попали двое других российских теннисистов — Карен Хачанов и Даниил Медведев. Хачанов стартует на турнире со второго круга: в первом матче в Монте-Карло он сыграет либо с итальянцем Андреасом Сеппи, либо с одним из прошедших отбор. Медведев в первом круге сыграет с португальцем Жоау Соузой.

Действующим победителем турнира в Монте-Карло является испанец Рафаэль Надаль.