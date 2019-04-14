Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак определился со стартовым составом на матч своей команды. Информация появилась в официальном «Твиттере» команды.

В воротах на матче с «Анжи» будет стоять основной голкипер Андрей Лунев. Линию защиты составят Бранислав Иванович, капитан команды, Ярослав Ракицкий, Юрий Жирков и Игорь Смольников. В полузащите выступит четверка хавбеков: Магомед Оздоев, Лукас Барриос, Себастьян Дриусси и Роберт Мак.

Классической парой нападающих в матче выступит дуэт Артема Дзюбы и Сердара Азмуна.

На матче «Зенита» и «Анжи» ожидается около 45 тысяч человек. Начало встречи назначено на 16:30 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте Nevasport.