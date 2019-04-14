Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак определился со стартовым составом на матч своей команды. Информация появилась в официальном «Твиттере» команды.
В воротах на матче с «Анжи» будет стоять основной голкипер Андрей Лунев. Линию защиты составят Бранислав Иванович, капитан команды, Ярослав Ракицкий, Юрий Жирков и Игорь Смольников. В полузащите выступит четверка хавбеков: Магомед Оздоев, Лукас Барриос, Себастьян Дриусси и Роберт Мак.
Классической парой нападающих в матче выступит дуэт Артема Дзюбы и Сердара Азмуна.
Стартовый состав на сегодня! #ЗенитАнжи pic.twitter.com/SRGfkghisQ
— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 14 апреля 2019 г.
На матче «Зенита» и «Анжи» ожидается около 45 тысяч человек. Начало встречи назначено на 16:30 по московскому времени.
Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте Nevasport.