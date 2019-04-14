Футбольный клуб «Зенит» разместил в своем «Твиттере» необычную фотографию с фан-променада перед матчем с «Анжи».

Команда открыла на стадионе «Нетолерантное кафе» — место, где разрешена дискриминация людей по особому расписанию.

Так, например, с первой по десятую минуты часа разрешается быть нетерпимым к людям в джинсах и очках.

«Нетолерантное кафе» на фан-променаде открыто благотворительной организацией «Ночлежка», которая помогает бездомным людям в Москве и Петербурге. В нем можно бесплатно попробовать лимонад и шоколад.

Помимо этого на стадионе также можно в качестве благотворительной акции написать открытки пожилым людям, а также освоить основы языка жестов, которым пользуются глухонемые люди.

Старт матча «Зенита» и «Анжи» назначен на 16:30 по московскому времени.