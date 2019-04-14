Временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье рассказал, что пока не задумывался о встрече с полноценным чемпионом организации в этом дивизионе Хабибом Нурмагомедовым.

По словам Порье, у него не было времени думать о бое с Хабибом. Порье заявил, что ходили разговоры, что, кто бы ни выиграл поединок на турнире UFC 236, тот получит бой с Нурмагомедовым, но пока он об этом не задумывался, потому что знал, что его ждёт сложнейший поединок с Холлоуэем.

«Теперь начну размышлять о том, как пройдёт бой с Хабибом, но пока не знаю, что произойдёт», — сказал Порье, слова которого приводит MMAJunkie.

Отметим, ранее российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, выступающий в UFC, согласился на бой с американцем Дастином Порье после его победы над Максом Холлоуэем в рамках боя за временное чемпионство в легком весе. Сообщалось, что победитель этого поединка получит право выйти на ринг против Нурмагомедова. Порье победил Холлоуэя решением судей — 49:46, 49:46, 49:46.