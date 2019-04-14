Латвийский форвард «Химок» Янис Тимма рассказал об адаптации в подмосковном клубе и о том, почему у него не получилось в «Олимпиакосе».

По словам Тиммы, его хорошо приняли в «Химках». Игрок отметил, что он не новичок в российском баскетболе, с российскими игроками он говорит по-русски, а с иностранными — по-английски, поэтому у него вообще не было проблем зайти в команду.

Тимма заявил, что не хотел бы говорить о том, почему у него не получилось заиграть у Дэвида Блатта в «Олимпиакосе». Он считает, что раз он находится здесь, то что-то явно пошло не так.

«Я пришел сюда, потому что хотел играть, получать удовольствие от баскетбола. И мне нравится здесь. Тренер мне доверяет, а «Химки» стремятся к максимальному результату в Единой лиге. У нас очень сильный состав», — сказал Тимма, слова которого приводят «Известия».

Отметим, в текущем сезоне Единой лиги ВТБ 26-летний баскетболист набирает в среднем за матч 17,4 очка, делает 3,8 подбора и отдает 1,8 передачи.

Напомним, ранее Тимма выступал за греческий «Олимпиакос», испанскую «Басконию», петербургский «Зенит» и другие клубы.