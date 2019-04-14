Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, что хотел бы подписать новый контракт с голландским клубом.

По словам Слуцкого, которые приводит Omroep Gelderland, в футболе тяжело что-то предсказать, а он очень счастлив в «Витессе», и, если ему прямо сейчас предложат долгосрочный контракт с «Витессом», он согласится и сразу подпишет его.

Отметим, команда Слуцкого сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице Эредивизие, набрав за 29 матчей 43 очка. Последние три матча «Витесс» сыграл вничью.

Ранее российский тренер голландского футбольного клуба «Витесс» прокомментировал действия главного арбитра матча с «ПСВ» в рамках чемпионата Нидерландов по футболу. Напомним, матч завершился со счетом 3:3, по ходу встречи гости из Эйндховена трижды отыгрывались.